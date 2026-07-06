Cristiano Ronaldo agita o clássico da Espanha com um recorde histórico

Cristiano Ronaldo, capitão da seleção portuguesa, continuou a consolidar sua posição entre os maiores jogadores de futebol da história da Copa do Mundo, ao acrescentar mais um feito ao seu já impressionante currículo, no início do confronto entre Portugal e Espanha, nesta noite de segunda-feira, no estádio de Dallas, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, em uma das partidas mais esperadas do torneio.

A rede de estatísticas “Opta” informou que Ronaldo se tornou o segundo jogador na história da Copa do Mundo a ser titular em 25 partidas na competição, igualando o recorde do argentino Lionel Messi, que havia sido titular em 27 partidas anteriormente.

Por outro lado, a rede francesa “Stats Foot” esclareceu que Ronaldo continuou sua ascensão na lista dos jogadores com mais participações na história da Copa do Mundo, após elevar seu total para 26 partidas, ficando em segundo lugar atrás de Lionel Messi, detentor do recorde com 29 partidas.

A classificação dos jogadores com mais participações na história da Copa do Mundo ficou da seguinte forma: “Lionel Messi: 30 partidas, Cristiano Ronaldo: 26 partidas, Lothar Matthäus: 25 partidas, Miroslav Klose: 24 partidas, Paolo Maldini: 23 partidas, Manuel Neuer: 23 partidas”.

Os olhos dos fãs de futebol em todo o mundo estão voltados para o tão aguardado confronto entre Portugal e Espanha, considerado um dos jogos mais disputados das oitavas de final, em um Clássico Ibérico repleto de emoção e equilíbrio, onde cada seleção busca garantir sua vaga nas quartas de final e continuar a jornada rumo ao título mundial.