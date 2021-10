Cristiano Ronaldo admite: torcedores do Manchester United merecem mais

A estrela de Portugal disse que a equipe deve ter uma postura diferente nos jogos após a derrota para o Liverpool

Após a goleada do Liverpool sobre o Manchester United, Cristiano Ronaldo utilizou suas redes sociais para dizer que os torcedores dos Red Devils merecem muito mais depois do desempenho apresentado na última partida.

O United perdeu o jogo por 5 a 0 em pleno Old Trafford, com Mohamed Salah marcando um hat-trick na partida. Os torcedores do time inglês deixaram o jogo ainda no intervalo quando a equipe perdia por quatro gols de diferença.

O time de Ole Gunnar Solskjaer não venceu suas últimas quatro partidas da Premier League, e por isso, Cristiano Ronaldo pediu aos seus companheiros de equipe uma postura diferente nos jogos.

"Às vezes, o resultado não é aquele pelo qual lutamos. Às vezes, a pontuação não é a que desejamos. E isso é por nossa conta, só por nós, porque não há mais ninguém para culpar", disse o craque português.

"Nossos fãs foram, mais uma vez, incríveis em seu apoio constante. Eles merecem mais do que isso, muito mais, e cabe a nós entregar. A hora é agora!", completou.

Muitos torcedores do United têm criticado a postura do time, e ainda, pedido a demissão de Solskjaer do comando da equipe após um outro resultado decepcionante.

Neste duelo, o treinador preferiu entrar com Fred e Scott McTominay no meio-campo - com Paul Pogba na reserva, porém, não foi suficiente para segurar o ataque dos Reds, que abriu o placar logo aos cinco minutos do primeiro tempo.

Pogba, por sua vez, entrou no intervalo, mas foi expulso apenas 15 minutos depois após uma entrada dura em Keita. O United até tentou diminuir com Cristiano Ronaldo, mas o VAR apontou uma irregularidade e o gol foi anulado.

CR7 ainda protagonizou uma confusão entre os jogadores na partida. Isto porque, o atacante se irritou em uma disputa e chutou a bola na barriga de Jones, que estava caido no chão. A atitude do português resultou em apenas um cartão amarelo, ainda assim, o lance revoltou os atletas do Liverpool.

Com o resultado, o Manchester United ocupa o sétimo lugar da Premier League, ou seja, oito pontos atrás do líder Chelsea. Agora, a equipe enfrenta o Tottenham no próximo sábado (30), às 13h30 (de Brasília), pela 10ª rodada da Premier League.