Scholes detona Pogba: "Não vai fazer falta no Manchester United se não jogar mais"

Um dos maiores meias dos Red Devils criticou a postura do francês, questionando qual será o futuro do jogador após "falta de respeito" em clássico

Um dos grandes meio-campistas de todos os tempos, Paul Scholes, além de ídolo do Manchester United, criticou fortemente a expulsão de Pogba no último jogo dos Red Devils, na derrota para o Liverpool por 5 a 0.

O francês havia sido colocado por Solskjaer ao jogo após o desastre que ocorria no Old Trafford, mas, com apenas 15 minutos atuando, Pogba deu uma forte entrada em jogador dos Reds e foi amarelado. O juiz, no entanto, verificou no VAR e acabou dando o cartão vermelho, o que irritou completamente Scholes.

Em meio à algumas propostas, Pogba ainda fica no United muito criticado pelos torcedores e apreciadores do clube, que relatam grande diferença de sua postura pelo clube e pela seleção francesa.

Scholes comentou sobre a atuação de Pogba, relatando decepção com relação ao atleta, e a falta que o francês não fará aos Red Devils caso saia: "Paul Pogba entra em campo no intervalo para tentar ajudar a equipe e, talvez, obter um pouco de respeitabilidade, tenta ficar de pé na bola, tenta mostrar o quão forte é no meio do campo... da o quinto gol. Mais tarde é expulso com uma dividida ridícula, agora está 5 a 0 com dez jogadores. Temos que pensar, se Ole ainda for treinador, será que veremos Pogba novamente com uma camisa do United?"

"Ele causou confusão nos últimos dois anos. Todos sabem o talento que ele é, todos confiam nele, todos os treinadores confiam nele, tentam deixá-lo ser o jogador que ele tem sido. Mas com toda a comoção, não assinando o seu contrato, quase segurando o clube como resgate, e então ele aparece e faz algo do gênero. A culpa não é de Ole, não me interpretem mal, mas isso é parte do que quase resumiu a atuação do United hoje."

"Olha, ele provavelmente vai jogar [novamente], não vai? Mas acho que não vai fazer falta no United se não jogar mais. Ele já teve inúmeras oportunidades, continuam a dizer que lhe falta consistência, mas isso é apenas [uma falta de] disciplina e desrespeito com seu treinador e com seus colegas de equipe, o que ele fez hoje".

Nesta temporada, Pogba atuou em 12 jogos, concedendo sete assistências. Para o início, um grande número de passes dados para gols, mas o nível do atleta acabou decaindo, assim como o futebol do Manchester em um todo.

O próximo duelo acontece no sábado (30), contra o Tottenham, em duelo que pode definir futuro do United na Premier League.