Cristiano responde com firmeza... Será esta a última Copa do Mundo de Ronaldo?

Cristiano Ronaldo, lenda de Portugal, revelou que esta foi a última Copa do Mundo de sua carreira, após completar 41 anos.

Em uma coletiva de imprensa, Cristiano foi questionado sobre o assunto e respondeu: “Mais uma vez, a última Copa do Mundo (risos)... Pergunta interessante, gostei”.

E continuou: “O que fica são as pessoas. As pessoas que nos amam, as pessoas a quem podemos proporcionar momentos especiais. E vejo as pessoas que trabalham ao nosso redor. São lembranças maravilhosas”.

E continuou: “Durante um voo, percebi que uma das comissárias era argentina. Só pelo jeito que ela olhou para mim. Eu disse a ela: ‘Sei que você é argentina’. Você olhou para mim e logo desviou o olhar, você não gosta de mim... Mas minha esposa é argentina. Tudo bem”.

E acrescentou: “O importante é aproveitar o campeonato ao máximo. Esta será minha última Copa do Mundo, sim. O importante é aproveitá-la”.

Sobre a possibilidade de enfrentar a França caso a Espanha seja eliminada e os Bleus vençam o Marrocos, Cristiano Ronaldo disse: “Não quero falar sobre a semifinal porque vamos jogar contra a Espanha amanhã... Terei tempo para falar sobre isso se nos classificarmos, mas é muito difícil. Espero que tenhamos uma noite maravilhosa”.