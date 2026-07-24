O português Cristiano Ronaldo traçou um roteiro claro para garantir a continuidade do projeto do Al-Nassr, tendo como principal objetivo o controlo total sobre o dossiê das transferências.

Segundo relatos da imprensa, Cristiano Ronaldo procura impor as suas condições à direção do clube, começando por conceder à estrutura desportiva liderada pela dupla Simo e Simedo total independência e poderes absolutos no dossiê das contratações, longe de quaisquer interferências administrativas que possam prejudicar a construção da equipa para a próxima temporada.

Total independência para Simo e Simedo

O capitão da seleção portuguesa insistiu na ausência de qualquer interferência administrativa no trabalho de Simo, diretor desportivo, e de Simedo, diretor executivo, sendo a ideia garantir total independência na escolha dos jogadores e na construção de uma equipa capaz de competir a nível nacional e continental.

Esta exigência está ligada à estratégia do mercado de verão, uma vez que Ronaldo pretende que todas as decisões relativas à chegada e saída de jogadores sejam tomadas segundo critérios técnicos claros, sem quaisquer obstáculos internos, de forma a preservar as ambições do clube na próxima temporada.

Al-Nassr movimenta-se para contratar Bruno Fernandes

No mesmo contexto, surgiu uma forte proposta dentro da direção do Al-Nassr para iniciar um contacto oficial com Bruno Fernandes, a fim de conhecer as suas exigências financeiras como primeiro passo, preparando o terreno para eventuais negociações com vista à contratação do médio do Manchester United.

Cristiano tem empreendido esforços intensos para convencer o seu compatriota do projeto da liga saudita, numa tentativa de aproveitar o impasse nas negociações para a renovação do seu contrato com o Manchester United e de o atrair durante o atual período de transferências de verão.

Caso o negócio se concretize, o Al-Nassr procurará reforçar as suas opções ofensivas e acrescentar uma dimensão criativa na criação de jogo ao lado de Ronaldo.