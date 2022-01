Cristiano deixa avisado: Manchester United no pódio da Premier League é 'o mínimo'

Cristiano Ronaldo alertou todos os seus companheiros no Manchester United de que não aceitará nada menos do que um dos três primeiros lugares da Premier League nesta temporada, como um jogador que é cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, ele não irá se contentar com “sexto ou sétimo lugar”.

Uma superestrela que se acostumou a competir por grandes feitos ao longo de uma carreira vencedora, já que entregou inúmeros títulos na Inglaterra, Espanha e Itália.

O astro português fará 37 anos em 5 de fevereiro, com muitos começando a desacelerar a essa altura, Ronaldo está com mais ambição do que nunca para fazer uma temporada brilhante, e ele pede para que seus companheiros de equipe em Old Trafford elevem os padrões coletivos no que tem sido uma campanha inconsistente de 2021-22.

O que foi dito?

Com o United atualmente em sétimo lugar na tabela da Premier League, seis pontos atrás dos quatro primeiros, mas com dois jogos a menos, Cristiano disse à Sky Sports: "Eu não aceito que nossa mentalidade seja menor do que estar entre os três primeiros da Premier League.

"Acho que para construir coisas boas, às vezes você tem que destruir algumas coisas. Então, por que não? Ano novo, nova vida e espero que o Manchester United possa ser o nível que os fãs querem. Eles merecem isso.

"Somos capazes de mudar as coisas agora. Eu sei o caminho, mas não vou mencioná-lo aqui porque não acho que seja ético da minha parte dizer isso.

"O que posso dizer é que podemos fazer melhor - todos nós. O Manchester precisa brigar por grandes objetivos, então temos que mudar isso.

"Eu não quero estar aqui para ficar em sexto lugar, sétimo lugar ou quinto lugar. Estou aqui para tentar vencer, competir.

"Acho que competimos, mas ainda não estamos no nosso melhor nível. Temos um longo caminho a melhorar e acredito que se mudarmos de postura, poderemos alcançar grandes coisas."

O quadro geral

Parte do problema para a United é que a campanha atual trouxe mais mudanças dentro e fora do campo, com continuidade e estabilidade provando ser difíceis de encontrar.

Juntamente com os velhos rostos da temporada passada, Ralf Rangnick assumiu as funções gerenciais interinamente após a saída de Ole Gunnar Solskjaer.

Questionado sobre o impacto dos ajustes técnicos nos esforços para tentar criar soluções, Ronaldo acrescentou: "Não é fácil ser honesto. Mudamos Ole, depois Michael Carrick, depois esse novo treinador. É difícil quando você muda tanto, é sempre difícil.

"É sempre triste e difícil. Ole costumava jogar comigo antes e agora ele era o treinador. Uma pessoa fantástica. Quando ele saiu, todo mundo estava triste, mas faz parte do futebol.

"Quando as coisas não saem do jeito que o clube quer, o clube tem que mudar. Fiquei desapontado, mas temos que entender o clube. Foi difícil, mas a vida continua.

"Mas eu ainda acredito que somos capazes de fazer uma boa temporada. Sabemos que vai levar tempo para fazer as ideias do novo treinador em campo.

"Mas estou ansioso. Temos que trabalhar duro, temos que estar juntos como jogadores. Sabemos que não estamos no melhor momento, mas acredito que trabalhando duro podemos alcançar coisas importantes, mesmo este ano."

Ronaldo retornará contra o Aston Villa?

O português não entrou em campo na vitória do United por 1-0 sobre o Aston Villa na FA Cup, mas diz que espera estar de volta a tempo para o confronto da Premier League contra os mesmos oponentes em 15 de janeiro.

"Estou bem", disse ele à Premier League Productions. "Eu só tenho uma pequena lesão, mas faz parte do meu trabalho.”

"Às vezes temos que sentir um pouco de dor. Não é nada grave e espero estar 100% em breve. Espero que eu possa jogar contra o Villa. Vou tentar treinar normalmente. Vamos ver como o corpo reage. Estou confiante."