Cristiano dá conselhos valiosos a Yamal para prolongar sua carreira

Cristiano Ronaldo, lenda da Portugal, deu conselhos valiosos a Alamin Yamal, astro da Espanha, para ajudá-lo a prolongar sua carreira nos campos.

Cristiano Ronaldo tem 41 anos, mas continua sendo titular na seleção portuguesa e no Al-Nassr, da Arábia Saudita, e está prestes a marcar 1.000 gols em sua carreira.

Cristiano Ronaldo apareceu diante da imprensa antes do jogo entre Espanha e Portugal nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Nessa coletiva de imprensa, o capitão da seleção portuguesa não hesitou em expressar sua opinião com franqueza e tinha algo a dizer a todos, inclusive a Lamine Yamal.

Desde o início, “O Don” evitou focar apenas no jovem astro do Barcelona e destacou o desempenho coletivo da seleção espanhola, afirmando: “A Espanha tem muitos talentos; não dá para destacar um jogador específico. Possui excelentes gerações de jogadores. Eles são sempre candidatos a tudo. Precisamos ter fé e coragem para derrotar a Espanha”.

Em seguida, dedicou algumas palavras ao ponta do Barcelona, aconselhando-o: “Não assisti aos jogos da Espanha. Apenas alguns deles contra Cabo Verde. Ele está apresentando um desempenho fantástico. Tem um futuro brilhante”.

E continuou: “Quanto mais preparado você estiver, melhor será seu desempenho ao longo de sua longa carreira no futebol. Se você der ouvidos às críticas, vai se perder. Há críticas construtivas e críticas que visam destruí-lo... Eu entendo você, mas, no caso dele, ele precisa se acostumar com isso se quiser ter uma carreira longa”.

E concluiu: “Ele também precisa se concentrar naqueles que o amam. Você precisa valorizar quem gosta de você e ser apaixonado pelo que faz. Há dias em que você não sente vontade de jogar, mas isso faz parte do nosso trabalho”.