Crise no Botafogo: torcedores invadem sede do clube em protesto

Grupo de cerca de 300 torcedores vai à sede do Botafogo em General Severiano, no Rio de Janeiro, e invade o local com rojões. Polícia Militar contém

Um grupo de 300 torcedores invadiu a sede do , na capital do Rio de Janeiro, na manhã deste sábado (31). Com a equipe em crise, os apaixonados se manifestaram contra o atual momento e, em um período de instabilidade do protesto, adentraram ao local.

Mesmo com a presença da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, alguns torcedores conseguiram adentrar o espaço com rojões. Os principais alvos são o presidente Nelson Mufarrej, o membro do comitê de futebol, Carlos Augusto Montenegro, e os jogadores Pedro Raul e Barrandeguy.

Torcedores invadem a sede do Botafogo nesse momento. #gebota pic.twitter.com/kxcCcj6sLL — Emanuelle Ribeiro (@RRemanuelle) October 31, 2020

No momento da invasão, ocorrida no início da tarde deste sábado (31), não havia jogadores ou dirigentes no local.

Depois da demissão de Bruno Lazaroni por causa da derrota para o Cuiabá na Copa do , o Botafogo ainda não definiu um nome para o cargo. Os torcedores voltam a se manifestar nesta semana. A última vez foi durante o jogo pelo torneio de mata-mata, no Engenhão.