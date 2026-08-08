Crise inesperada ameaça o Raja antes do confronto com o Valencia

O tunisiano Nasreddine Nabi, treinador do Raja, sofreu um golpe inesperado a poucos dias do aguardado amistoso contra o Valencia, da Espanha, depois que a viagem do clube à Espanha passou a estar ameaçada de cancelamento, devido ao atraso na emissão dos vistos de viagem dos jogadores e dos membros das comissões técnica e administrativa.

Segundo o site "Le360 Sport", do Marrocos, a diretoria do Raja corre contra o tempo nestas horas para encontrar uma solução rápida para essa crise, diante da não conclusão dos trâmites administrativos ligados à obtenção dos vistos, o que colocou o programa de preparação do clube diante de um teste inesperado.

O Raja havia programado a viagem da delegação do clube à Espanha para a próxima quinta-feira, a fim de disputar um amistoso contra o Valencia, dentro da segunda etapa de sua preparação para a nova temporada esportiva.

No entanto, os trâmites relacionados à obtenção dos vistos de viagem ainda não foram concluídos, o que ameaça cancelar por completo a viagem e, consequentemente, retirar o confronto contra o Valencia do programa de preparação do clube, caso a delegação não consiga obter os documentos necessários no prazo determinado.

A diretoria do Raja espera receber os vistos nas próximas horas, para que o clube possa cumprir a data de viagem estabelecida e disputar a partida à qual a comissão técnica atribui grande importância, por se tratar de um teste forte diante de um adversário europeu de alto nível.

Nabi aguarda a solução da crise

A crise dos vistos ocorre em um momento delicado para Nasreddine Nabi, que segue dando os retoques finais na preparação do Raja para a nova temporada e busca aproveitar todos os amistosos programados para avaliar o nível de prontidão de seus jogadores.

O confronto contra o Valencia é uma oportunidade importante para o treinador tunisiano testar seu grupo diante de uma equipe europeia forte, especialmente por buscar alcançar o maior grau possível de entrosamento entre os elementos antigos e os novos antes do início das competições oficiais.

O cancelamento da viagem à Espanha pode atrapalhar os planos de Nabi, sobretudo porque a partida se insere na segunda etapa do programa de preparação, que deveria elevar o nível da competição e testar o clube diante de rivais mais fortes.

Primeiro teste amistoso contra o Souk El Arbaa

Enquanto o Raja enfrenta a crise dos vistos, a preparação do clube prossegue normalmente dentro do centro de treinamentos do clube, onde disputa seu primeiro amistoso do programa de preparação na próxima terça-feira, quando enfrenta o Souk El Arbaa.

Espera-se que esse confronto ofereça a Nasreddine Nabi uma primeira oportunidade de avaliar a prontidão de seus jogadores, além de verificar o grau de entrosamento dos novos elementos com o grupo, antes de avançar para uma etapa mais forte da preparação.

O treinador tunisiano tentará aproveitar a partida para experimentar uma série de opções técnicas e táticas e conhecer o grau de resposta dos jogadores às suas orientações, especialmente diante das mudanças que o elenco do clube sofreu durante o período de transferências do verão.

Novas contratações: e Nabi pede mais

O Raja se movimentou durante a janela de transferências do verão para reforçar o elenco, depois de contratar Ishak Zaidani, Chamseddine Kniddel e Younes Dahmani, no âmbito do esforço da diretoria do clube para preparar a equipe para a nova temporada.

Apesar dessas contratações, Nasreddine Nabi continua pedindo à diretoria do Raja que feche negócios adicionais, depois de comunicar aos dirigentes sua necessidade de reforçar algumas posições, diante das aspirações do clube de competir com força na próxima temporada.

O treinador tunisiano espera que a diretoria consiga suprir as necessidades do clube antes do fechamento do período de transferências, para que ele inicie a nova temporada com um elenco capaz de executar suas ideias e alcançar os objetivos aos quais o clube almeja.