Em crise financeira, Internacional sofre segundo transfer ban da Fifa em menos de um mês

O Internacional sofreu seu segundo transfer ban da Fifa em menos de um mês, agravando o cenário de crise financeira vivido pelo clube. A nova punição foi publicada pela entidade nesta quinta-feira (17) e impede o Colorado de registrar novos jogadores por três janelas de transferências. A sanção está relacionada a uma dívida pela contratação do lateral-esquerdo Ramon, junto ao Olympiacos, da Grécia.

A negociação por Ramon aconteceu em janeiro de 2025, e o jogador atualmente está emprestado ao Vitória. O novo transfer ban ocorre pouco mais de três semanas depois da primeira punição, aplicada pela Fifa em 25 de agosto. Na ocasião, o clube ficou impedido de registrar atletas por três janelas em razão de uma dívida com o Midtjylland, da Dinamarca, pela contratação do zagueiro Juninho, realizada em fevereiro do ano passado.

Dias depois da primeira sanção, o presidente Alessandro Barcellos admitiu que o Internacional corria o risco de sofrer novas punições por causa das dificuldades financeiras. No dia 28 de agosto, um dia depois do empate por 0 a 0 com Grêmio pelas quartas da Copa do Brasil, o dirigente afirmou em coletiva de imprensa que novos transfer bans "provavelmente acontecerão" e colocou como prioridade a reorganização das contas e o pagamento de salários a funcionários e jogadores.

Apesar da nova punição, o clube teve uma notícia positiva nesta quinta-feira. O Inter quitou salários que estavam atrasados e ainda antecipou pagamentos aos jogadores, utilizando recursos provenientes da doação de R$ 20 milhões feita pelo empresário Delcir Sonda. A direção vem tentando priorizar os compromissos com o elenco e os funcionários enquanto busca reorganizar o caixa.

Além das dívidas que já resultaram nas punições da Fifa, o Internacional ainda possui outros débitos relacionados a contratações recentes. O clube deve ao Racing, da Argentina, pela compra do ponta Johan Carbonero e ao Dansoman Wise, de Gana, pela aquisição do volante Benjamin Arhin. O clube africano já acionou a Fifa para cobrar os valores em atraso, em um processo que pode resultar em uma nova punição caso a pendência não seja resolvida.

A crise também se reflete dentro de campo. O Internacional ocupa a penúltima colocação do Brasileirão, com 28 pontos conquistados, e espera desafogar a pressão contra o rebaixamento diante do São Paulo, neste sábado (19), às 21h (de Brasília), no Morumbis, pela 28ª rodada.