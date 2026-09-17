Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1082220613.jpgSports Press Photo
Joaquim Lira Viana

Em crise financeira, Internacional sofre segundo transfer ban da Fifa em menos de um mês

Internacional
Ramon
Juninho
J. Carbonero
B. Arhin

Punição está relacionada a uma dívida pela compra do lateral-esquerdo Ramon junto ao Olympiacos, da Grécia

O Internacional sofreu seu segundo transfer ban da Fifa em menos de um mês, agravando o cenário de crise financeira vivido pelo clube. A nova punição foi publicada pela entidade nesta quinta-feira (17) e impede o Colorado de registrar novos jogadores por três janelas de transferências. A sanção está relacionada a uma dívida pela contratação do lateral-esquerdo Ramon, junto ao Olympiacos, da Grécia.

A negociação por Ramon aconteceu em janeiro de 2025, e o jogador atualmente está emprestado ao Vitória. O novo transfer ban ocorre pouco mais de três semanas depois da primeira punição, aplicada pela Fifa em 25 de agosto. Na ocasião, o clube ficou impedido de registrar atletas por três janelas em razão de uma dívida com o Midtjylland, da Dinamarca, pela contratação do zagueiro Juninho, realizada em fevereiro do ano passado.

Dias depois da primeira sanção, o presidente Alessandro Barcellos admitiu que o Internacional corria o risco de sofrer novas punições por causa das dificuldades financeiras. No dia 28 de agosto, um dia depois do empate por 0 a 0 com Grêmio pelas quartas da Copa do Brasil, o dirigente afirmou em coletiva de imprensa que novos transfer bans "provavelmente acontecerão" e colocou como prioridade a reorganização das contas e o pagamento de salários a funcionários e jogadores.

Apesar da nova punição, o clube teve uma notícia positiva nesta quinta-feira. O Inter quitou salários que estavam atrasados e ainda antecipou pagamentos aos jogadores, utilizando recursos provenientes da doação de R$ 20 milhões feita pelo empresário Delcir Sonda. A direção vem tentando priorizar os compromissos com o elenco e os funcionários enquanto busca reorganizar o caixa.

Além das dívidas que já resultaram nas punições da Fifa, o Internacional ainda possui outros débitos relacionados a contratações recentes. O clube deve ao Racing, da Argentina, pela compra do ponta Johan Carbonero e ao Dansoman Wise, de Gana, pela aquisição do volante Benjamin Arhin. O clube africano já acionou a Fifa para cobrar os valores em atraso, em um processo que pode resultar em uma nova punição caso a pendência não seja resolvida.

A crise também se reflete dentro de campo. O Internacional ocupa a penúltima colocação do Brasileirão, com 28 pontos conquistados, e espera desafogar a pressão contra o rebaixamento diante do São Paulo, neste sábado (19), às 21h (de Brasília), no Morumbis, pela 28ª rodada.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!
Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google