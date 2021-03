Criciúma x Chapecoense: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Duelo será neste domingo (14), pela terceira rodada do Campeonato Catarinense; veja como acompanhar na TV e na internet

Criciúma e Chapecoense fazem clássico neste domingo (14), no estádio Heriberto Hulse, a partir das 16h (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Catarinense. A partida será transmitida pela plataforma TVN Esportes. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Criciúma x Chapecoense DATA Domingo, 14 de março de 2021 LOCAL Heriberto Hulse, Criciúma - BRA HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Diego da Costa Cidral

Assistentes: Eder Alexandre e Antonio Lourival

ONDE VAI PASSAR?



Chape quer a vitória fora de casa (Foto: Getty Images)

A partida será transmitida pela plataforma TVN Esportes. Na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Sem vencer no estadual, o Criciúma busca a vitória em casa para somar seus primeiros três pontos na competição e ir com confiança para o jogo da Copa do Brasil no meio da semana.

O Criciúma realizou o último treino no estádio Heriberto Hülse antes do confronto contra a Chapecoense pela terceira rodada do Campeonato Catarinense. pic.twitter.com/pvAnuIQmez — Criciúma E.C. (@CriciumaEC) March 13, 2021

Já a Chapecoense está invicta no campeonato e quer o trinfo para seguir na liderança.

SEM TEMPO PRA DESCANSO! ⚽🏹💚⁣

⁣

Tendo em vista o duelo do próximo domingo (14), contra o Criciúma, a Chape mal teve tempo de comemorar a vitória contra o Avaí e já retomou os trabalhos. ⁣

⁣

Tudo em busca de mais uma flechada!⁣

⁣ pic.twitter.com/DZUP9L5RWK — Chapecoense (De 🏡) (@ChapecoenseReal) March 12, 2021

Provável escalação do Criciúma: Gustavo, Philipe Maia, Alemão, Marcel, Emanuel, Eduardo, Moacir, Vinícius Tsumita, Hélder, Gabriel Silva e Uilliam Barros.

Provável escalação do Chapecoense: João Paulo, Hiago, Kadu, Derlan, Mancha, Ronei, Moisés Ribeiro, Lima, Rafael Holstein, Fernandinho e Perotti.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRICIÚMA

JOGO CAMPEONATO DATA Juventus 2 x 0 Criciúma Catarinense 27 de fevereiro de 2021 Criciúma 1 x 1 Hercílio Cruz Catarinense 24 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Marília x Criciúma Copa do Brasil 17 de março de 2021 15h30 (de Brasília) Figueirense x Criciúma Catarinense 21 de março de 2021 16h (de Brasília)

CHAPECOENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Concórdia 0 x 2 Chapecoense Catarinense 24 de fevereiro de 2021 Chapecoense 1 (3) x (5) 1 Joinville Recopa Catarinense 21 de fevereiro de 2021

Próximas partidas