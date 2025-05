Criciúma x Volta Redonda: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (11), no Estádio Heriberto Hülse; confira a transmissão e outras informações do jogo

Criciúma e Volta Redonda se enfrentam neste domingo (11), às 16h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina, pela sétima rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Na luta contra o rebaixamento, o Criciúma busca reencontrar a recuperação na Série B. Até o momento, o Tigre foi derrotado pelo Operário-PR, Athletico-PR e Chapecoense por 2 a 1, empatou com o Novorizontino e Remo por 1 a 1 e venceu apenas o Athletic por 4 a 0.

Por outro lado, o Volta Redonda também luta contra o rebaixamento. Com quatro pontos conquistados, o Voltaço busca emplacar a segunda vitória consecutiva. Depois de quatro derrotas e um empate, a equipe venceu o Paysandu por 1 a 0 na última rodada.

"É um peso muito grande que a gente tira, dentro do que a gente vinha colhendo dentro das partidas. As vitórias não estavam vindo e esta vitória veio para nos ajudar a fazer uma boa semana e tirar esse peso enorme que a gente estava carregando todos os dias.", afirmou o zagueiro Gabriel Bahia.

Prováveis escalações

Criciúma: Kauã; Marcinho, Rodrigo, Luciano Castán e Marcelo Hermes; Matheus Trindade, Everton Morelli e Juninho; Diego Gonçalves, Neto Pessoa e João Carlos.

Volta Redonda: Jean Drosny; Jhonny, Gabriel Pinheiro, Gabriel Bahia e Sánchez; Pierre, Robinho e PK; Bruno Santos, MV e Vitinho Lopes.

Desfalques

Criciúma

Fellipe Mateus está lesionado.

Volta Redonda

Bruno Barra, Fabrício, Matheus Costa seguem fora.

Quando é?