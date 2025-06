Criciúma x Vila Nova: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (9), no Estádio Heriberto Hülse; confira a transmissão e outras informações do jogo

Criciúma e Vila Nova se enfrentam nesta segunda-feira (9), às 19h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, pela 11ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Após três empates e três derrotas na Série B, o Criciúma voltou a vencer ao bater o Paysandu por 1 a 0 na última rodada. Agora, a equipe busca conquistar o segundo triunfo consecutivo. Na luta contra o rebaixamento, o Tigre soma nove pontos em 30 disputados e, caso vença, pode deixar a zona de rebaixamento.

Por outro lado, o Vila Nova ocupa a parte intermediária da tabela, com 16 pontos. Sem vencer há duas rodadas, a equipe está a quatro pontos da zona de acesso à Série A.

Prováveis escalações

Criciúma: Alisson; Marcinho, Rodrigo, Luciano Castán e Marcelo Hermes; Zé Gabriel, Morelli, Léo Alaba e Gui Lobo; Diego Gonçalves e Nicolas.

Vila Nova: Halls; Elias, Tiago Pagnussat, Bernardo Schappo e Willian Formiga; Arilson, Jean Mota e Dodô; Júnior Todinho, Gabriel Poveda e Facundo Labandeira.

Desfalques

Criciúma

Sem desfalques confirmados.

Vila Nova

Igor Henrique está suspenso, enquanto Guilherme Parede está lesionado.

Quando é?

