Criciúma x Remo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (25), no Estádio Heriberto Hulse; confira a transmissão e outras informações do jogo

Criciúma e Remo se enfrentam nesta sexta-feira (25), às 19h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse, pela quinta rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

O Criciúma ocupa a 14ª colocação na Série B, com quatro pontos conquistados, e busca recuperação na competição. O Tigre iniciou o campeonato com duas derrotas consecutivas, ambas por 2 a 1, diante do Operário-PR e do Athletico-PR. Na sequência, reagiu com uma goleada sobre o Athletic Club, vencendo por 4 a 0, e empatou com o Novorizontino em 1 a 1.

O Remo vive bom momento na Série B e figura no G-4 da competição. Invicto após quatro rodadas, o time ocupa a quarta colocação, com oito pontos somados. A equipe empatou com Botafogo-SP (2 a 2) e Ferroviária (1 a 1), e venceu Coritiba por 1 a 0 e América-MG por 2 a 0.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Criciúma: Kauã; Rodrigo, Marcelo Benevenuto e Luciano Castán; Léo Alaba, Trindade, Morelli, Juninho e Marcelo Hermes; Diego Gonçalves e Gabriel Novaes (Sassá).

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Reynaldo, Klaus e Sávio; Luan Martins, Caio Vinicius e Jaderson; Janderson, Pedro Rocha e Vizeu.

Desfalques

Criciúma

Sem desfalques confirmados.

Remo

Alan Rodríguez cumprirá suspensão.

Quando é?