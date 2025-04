Criciúma x RB Bragantino: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa do Brasil 2025

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (1), no Estádio Heriberto Hülse; confira a transmissão e outras informações do jogo

Criciúma e RB Bragantino se enfrentam nesta quinta-feira (1), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, pela terceira fase da Copa do Brasil 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após empatar por 1 a 1 com o Remo na última rodada da Série B, o Criciúma volta suas atenções para a terceira fase da Copa do Brasil. O Tigre garantiu sua vaga ao eliminar o Operário-MS por 1 a 0 na primeira fase e, em seguida, superar novamente o Remo por 2 a 1 na segunda etapa do torneio.

Do outro lado, o Red Bull Bragantino avançou com emoção. Na primeira fase, empatou por 1 a 1 com o Sousa e garantiu a classificação nos pênaltis, vencendo por 5 a 4. Já na segunda fase, enfrentou o São José e novamente precisou das penalidades para avançar, vencendo por 4 a 2 após novo empate no tempo regulamentar.

Prováveis escalações

Criciúma: a atualizar.

RB Bragantino: a atualizar.

Desfalques

Criciúma

Werik Popó, Talisson e Gabriel Novaes estão fora por questões contratuais, enquanto Fellipe Mateus segue no DM.

RB Bragantino

Lucão, Henry Mosquera e Fernando estão machucados.

Quando é?