Criciúma x Figueirense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Catarinense

Equipes se enfrentam neste sábado (25), pela nona rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Criciúma e Figueirense fazem clássico na tarde deste sábado (25), no estádio Heriberto Hulse, às 16h30 (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Catarinense. A partida terá transmissão ao vivo da NSC TV, na TV aberta.

Sexto colocado do estadual com 11 pontos, o Criciúma vem de vitória no jogo passado e agora conta com o apoio de sua torcida para ganhar o clássico. Já o Figueirense está na quinta posição, também com 11 pontos. Quem vencer o duelo ficará próximo da vaga às quartas de final.

Em 187 jogos entre as equipes, o Criciúma venceu 65 vezes, o Figueirense 62, além de 60 empates. O Tigre marcou 228 gols e o Furacão 203.

Prováveis escalações

Escalação do Criciúma: Gustavo, Claudinho, Rodrigo, Rayan, Hélder, Arilson, Fellipe Mateus, Marcelo Hermes, Marcinho, Fabinho e Eder.

Escalação do Figueirense: Thiago Gonçalves, Elias, Otávio Gut, Maurício, William Matheus, Peixoto, Robson Alemão, Gustavo França, Nicolas, Lucas Campos e Bruno Paraíba.

Desfalques

Criciúma

Sem desfalques confirmados.

Figueirense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?