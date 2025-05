Criciúma x Coritiba: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (26), no Estádio Majestoso; confira a transmissão e outras informações do jogo

Criciúma e Coritiba se enfrentam nesta segunda-feira (26), às 19h (de Brasília), no Estádio Majestoso, em Santa Catarina, pela nona rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via straming (confira a programação completa).

Eliminado da Copa do Brasil pelo RB Bragantino por 6 a 1 no placar agregado, o Criciúma volta suas atenções para a disputa da Série B. Na luta contra o rebaixamento, o Tigre soma seis pontos e aproveitamento de 25%. Em oito jogos disputados, foram três empates, uma vitória e quatro derrotas.

Por outro lado, o Coritiba quer encostar no G-4 da Série B. Com 13 pontos, o Coxa vem de vitória sobre o América-MG por 1 a 0. Anteriormente, acumulou três empates, um empate e três derrotas no torneio.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Criciúma: Kauã Moroso; Rodrigo, Marcelo Benevenuto e Zé Gabriel; Marcinho, Everton Morelli, Trindade e Marcelo Hermes; Diego Gonçalves, Werik e Neto Pessoa.

Coritiba: Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Bruno Melo e Zeca; Filipe Machado, Sebás Gómez e Josué; Vini Paulista, Gustavo Coutinho e Nicolas Careca.

Desfalques

Criciúma

Sem desfalques confirmados.

Coritiba

Guilherme Aquino, Lucas Ronier estão machucados.

Quando é?