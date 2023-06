Criciúma x Atlético-GO ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (2), pela nona rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

No Heriberto Hulse, o Criciúma enfrenta o Atlético-GO na noite desta sexta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), pela décima rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view.

Vindo de derrota no jogo anterior, o Criciúma caiu para o quarto lugar, com 17 pontos. O Tigre conta com a força de sua casa para voltar a vencer na competição e se manter dentro do G-4. O time mandante não poderá contar com Walisson e Claudinho, já que a dupla cumpre suspensão.

Já o Atlético-GO empatou na rodada passada e perdeu duas posições na tabela, ficando na sétima posição, com 16 pontos. O Dragão segue sem poder contar com Rodrigo Soares, lesionados, e aproveitou a semana para fazer ajustes de posicionamento.

Prováveis escalações

Criciúma: Gustavo; Cristovam, Rodrigo, Rayan e Hélder Santos; Arilson, Rômulo e Fellipe Mateus; Marquinhos Gabriel, Fabinho e Éder Citadin. Técnico: Cláudio Tencati.

Atlético-GO: Ronaldo; Rodrigo Soares, Lucas Gazal, Ramon Menezes e Heron; Renato Alves, Rhaldney e Shaylon; Marco Antônio, Coutinho e Luiz Fernando. Técnico: Alberto Valentim.

Desfalques

Criciúma

Walisson e Claudinho cumprem suspensão.

Atlético-GO

Rodrigo Soares está no departamento médico.

Quando é?