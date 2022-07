Criciúma 0x1 Vasco: o gol e lances da vitória do Cruz-Maltino na Série B

A vitória manteve a equipe carioca na vice-liderança da segunda divisão

O Vasco se firma cada vez mais no G-4 da Série B. A equipe carioca venceu o Criciúma, no Heriberto Hülse, por 1 a 0, e chegou aos 34 pontos conquistados na competição, se mantendo na vice-liderança, enquanto o adversário ocupa a sétima colocação, com 23 pontos.

A partida, realizada em Santa Catarina, mostrou mais uma vez o motivo do Vasco ser a segunda melhor defesa da competição. O zagueiro Anderson Conceição e o goleiro Thiago Rodrigues foram os grandes destaques do Cruz-Maltino.

Logo no início do jogo, após checagem no VAR, um pênalti foi marcado para o Vasco, e convertido por Raniel, artilheiro da equipe na Série B com cinco gols marcados.

🆚 Criciúma 0 x 1 [Vasco]

⚽️ Raniel

🏆 Série B

🎥 @canalpremiere pic.twitter.com/pSPRhkhh8u — Gols pelo Brasil (@golspelobrasil_) July 9, 2022

Com o gol marcado logo no início, o Criciúma pressionou a maior parte do jogo.

Na segunda etapa, a equipe mandante obteve 73% de posse de bola, com 16 finalizações contra apenas três do Vasco.

Porém, apesar da pressão, a zaga do Vasco conseguiu ficar mais um jogo sem sofrer gol na Série B, o 12º até então.