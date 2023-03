Criciúma x Brusque ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da final do Campeonato Catarinense

Equipes se enfrentam neste sábado (1), pela decisão do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Neste sábado (01), o Brusque viaja para Criciúma em busca do título do Campeonato Catarinense 2023. O primeiro jogo da final acontece às 16h30 (de Brasília), no Estádio Majestoso, casa do Tigrão. A transmissão do jogo será feita pelo streaming por assinatura NSports.

No torneio, que em sua primeira fase é disputado no formato de pontos corridos, o Brusque ficou apenas um ponto à frente do Criciúma, na terceira e quarta posição, respectivamente. A equipe quadricolor segue invicta na competição, com quatro vitórias e sete empates conquistados na primeira parte do campeonato.

O Tigrão foi derrotado apenas uma vez durante os pontos corridos, com quatro vitórias e seis empates, passando por Avaí e Hercílio Diaz, perdendo o segundo jogo da semifinal mas passando devido ao maior agregado. O Brusque bateu o Concórdia e o Barra nas fases de mata-mata.

Prováveis escalações

Criciúma: Gustavo; Cristovam, Rayan, Rodrigo Fagundes, Helder Santos; Rômulo; Fabinho, Crystopher, Fellipe Mateus, Marcelo Hermes; Lohan. Técnico: Claudio Tencati.

Brusque: Matheus Nogueira; Danilo Belão, Ianson, Wallace Reis, Alex Ruan; Rodolfo Potiguarl, João Pedro, Jhemerson; Everton Bala, Guilherme Queiróz, Cléo Silva. Técnico: Luizinho Lopes.

Desfalques

Criciúma

Cristovam e Rayan (dúvidas)

Brusque

Airton e Ianson (lesionados)

Quando é?