Cria do Corinthians, Marquinhos comemora 7 anos de carreira: "lembro como se fosse hoje"

Titular do PSG, Marquinhos deixou Itaquera para o mundo, o jogador é peça frequente na Seleção Brasileira comandada por Tite

Há exato sete anos o zagueiro do Paris Saint-Germain, Marquinhos realizava sua estreia com o time profissional do Corinthians. Na ocasião, a vitória por 1 a 0, contra o São Caetano, no Estádio Anacleto Campanella marcou o início da curta trajetória do jogador no clube paulista.

Escalado por Tite para o duelo, o defensor relembrou o momento em entrevista divulgada pela assessoria: “Foi um dia muito especial. Quando o Tite confirmou a minha escalação entre os titulares, foi bastante emoção para mim, meus familiares e aqueles que me apoiaram desde o início. É uma data inesquecível. Lembro como se fosse hoje”.

Campeão da Libertadores com o Corinthians em 2012, Marquinhos chamou à atenção da Roma, time italiano, que contratou o zagueiro em agosto daquele ano. Ainda assim, apesar da rápida passagem pelo clube alvinegro, o defensor comentou sobre os momentos do início de carreira, na equipe paulista.

“O Corinthians foi onde tudo começou e a gratidão será eterna. Me abriu portas para realizar grandes sonhos como atuar em grandes clubes europeus, disputar uma Copa do Mundo e estar na Seleção Brasileira. Sempre que olho para trás, recordo com carinho e muita gratidão”, disse.