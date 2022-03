O Al-Duhail, do Qatar, acertou a contratação de seu novo treinador. O argentino Hernán Crespo, que treinou o São Paulo em 2021, viaja a Doha nesta segunda-feira (21) para assinar contrato de uma temporada com o clube. A informação foi publicada inicialmente pela imprensa argentina e confirmada pela GOAL com o estafe do técnico.

O ex-centroavante é esperado no continente asiático para firmar o compromisso. Ele chega ao clube para substituir Luís Castro, treinador português que acertou a sua mudança para o Botafogo no mercado da bola. O lusitano ajusta os últimos detalhes de sua saída para o futebol brasileiro.

Hernán Crespo estava sem clube desde outubro do ano passado, quando deixou o São Paulo por decisão da diretoria de Julio Casares. O argentino recebeu ofertas de clubes menores de seu país, mas preferiu aguardar um projeto maior, como o que assumirá nos próximos dias.

Crespo, de 46 anos, iniciou a carreira no banco de reservas em 2014/2015, quando treinou o time sub-18 do Parma, da Itália. A primeira experiência entre os profissionais foi com o Modena, também do país europeu. Posteriormente, ele comandou o Banfield e Defensa y Justicia, ambos da Argentina. No segundo, foi campeão da Copa Sul-Americana.

O trabalho mais recente de Hernán Crespo foi no Morumbi. À frente do São Paulo, fez 53 partidas, com 24 vitórias. No período, tirou o time de um jejum de nove anos e conquistou o Campeonato Paulista sobre o Palmeiras.