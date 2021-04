Crespo faz, no São Paulo, o seu melhor início de trabalho como técnico

O Tricolor acabou com a invencibilidade do Red Bull Bragantino, com vitória magra dentro do Morumbi

O São Paulo acabou com os 12 jogos de invencibilidade que o Red Bull Bragantino ostentava desde a reta final do Brasileirão 2020. Em duelo válido pela sétima rodada do Campeonato paulista de 2021, o Tricolor bateu o BragaBull por 1 a 0. O único gol (validado, pois o time do Morumbi teve um tento corretamente anulado) foi contra, marcado pelo zagueiro Léo Ortiz.

O resultado deixa o Tricolor do Morumbi na liderança do Grupo B. Depois de ter entrado em campo no último sábado (10), quando goleou o São Caetano por 5 a 1, a equipe comandada por Crespo conseguiu se manter firme em meio a esta maratona de 48 horas de partidas.

Esta foi a sexta partida do treinador argentino no comando do time, e ainda que seja muito cedo para tecer previsões visando toda a temporada, o saldo até o momento tem sido bastante positivo: quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota até aqui (para o Grêmio Novorizontino). E se prognósticos positivos sempre ajudam a elevar a confiança, Hernán Crespo vai fazendo no São Paulo o seu melhor início de caminhada desde que passou a trabalhar como treinador.

No Modena, que estava na segunda divisão italiana e foi o primeiro time treinado pelo argentino, foram quatro derrotas e duas vitórias nos seis primeiros desafios. Depois, já na Argentina, pelo Banfield, foram três empates, duas vitórias e uma derrota na primeira meia dúzia de partidas... exatamente como aconteceu no Defensa y Justicia, última equipe comandada pelo ex-atacante antes de sua chegada ao São Paulo.

O torcedor são-paulino vem sofrendo com expectativas sendo quebradas, nesta busca para sair da fila sem títulos que perdura desde 2012. Nada garante que o São Paulo vai conseguir levantar, enfim, uma taça, mas o início de temporada tem sido animadora tanto para o time quanto para o próprio Crespo.