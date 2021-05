Crespo, Cuca, Tiago Nunes: Estaduais consagram novos trabalhos de treinadores pelo Brasil

Novos comandantes entregam bons desempenhos no início da temporada e empolgam antes do início da disputa do Brasileirão

Alguns dos principais Estaduais pelo país chegaram ao fim com semelhanças entre os vencedores, em especial no banco de reservas. Campeões como São Paulo, Grêmio, Atlético-MG, Fortaleza e Cuiabá contam com treinadores ainda em início de trabalho, mas com campanhas promissoras para os torcedores de tais equipes.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Destes novos contratados, vale destacar Juan Pablo Vojvoda. O treinador do Fortaleza foi anunciado no dia 4 de maio e menos de 20 dias depois já levantou seu primeiro troféu com o Tricolor do Pici e na carreira. Desde a chegada do argentino, a campanha do time impressiona. Foram somente cinco jogos, mas com desempenho muito satisfatório com quatro vitórias e um empate e impressionantes 20 gols pró e apenas um contra.

Outro treinador invicto em seu novo clube é Tiago Nunes. Apontado como novo comandante gremista em 21 de abril, Tiago Nunes tem um início muito bom com o título gaúcho contra o Internacional e goleadas na Copa Sul-Americana. Em nove jogos no Grêmio, foram oito vitórias e um empate, justamente contra o Inter que garantiu o tetracampeonato gaúcho ao Tricolor.

Um time de Série A que também tem um trabalho ainda no início, mas já vencedor, é o Cuiabá. Alberto Valentim está no clube desde 1º de abril e ainda não perdeu. Foram oito jogos e sete vitórias. Vale destacar que a equipe é a única da primeira divisão nacional que ainda não perdeu na temporada - mesmo antes da chegada de Valentim.

Um dos trabalhos mais elogiados do momento é o de Hernán Crespo. Já identificado com o São Paulo e com o são paulino, o argentino entra para a história do clube sendo o treinador que colocou fim à um incômodo jejum de títulos. Campeão paulista, o treinador foi anunciado ainda em 12 de fevereiro, ainda no fim da temporada 2020 do futebol brasileiro, mas só estreou no primeiro confronto do Paulistão 2021.

🗣️🏆: CRESPO: "Quero deixar todos contentes. Um beijo a todas as famílias são-paulinas, somos campeões, somos grandes"#1NovoTempo#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/LI9JohMnka — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 23, 2021

Foram somente 21 jogos até aqui, mas o desempenho são paulino chama a atenção. Invicto em clássicos, o São Paulo de Crespo soma 13 vitórias ao todo e somente duas derrotas. Embora não tenha um grande goleador, o time é muito eficiente no ataque e neste período com o argentino foram 44 gols marcados. A solidez defensiva também impressiona: 13 gols sofridos.

Cuca pode não ter sido uma unanimidade quando contratado pelo Atlético-MG, mas faz um trabalho elogiável e conquistou mais um troféu com a equipe. Com dez vitórias em 16 jogos e o título mineiro, o Galo ainda pode garantir a melhor campanha na fase de grupos da Libertadores.

📋 Cuca + 🏟️ Mineirão + 🎞️ esta cena = 🖤🤍🖤🤍 pic.twitter.com/CXbveWNt7D — Atlético 😷 (@Atletico) May 23, 2021

Bons trabalhos que não foram campeões

É preciso valorizar outros promissores trabalhos que não conquistaram títulos estaduais. Em especial, Roger Machado no Fluminense e Miguel Ángel Ramírez no Internacional. Os dois foram vice-campeões em seus respectivos estaduais, mas já aparesentaram bons desempenhos em poucos jogos.

Para Roger, são 10 vitórias em 18 jogos. Embora a equipe tenha feito alguns jogos decepcionantes, também demonstrou um bom futebol e competitivo em muitas ocasiões. Ramírez é o que mais perdeu entre os citados. Foram cinco derrotas, nove vitórias e outros dois empates em 16 jogos, mas a equipe tem qualidade e pode render bons frutos ainda no decorrer da temporada.

Nem todo novo trabalho deu certo...

Vale citar aqueles treinadores que chegaram no começo da temporada e não entregaram bons resultados nos primeiros jogos. O caso mais emblemático foi o de Ariel Holan, no Santos, que foi anunciado no início da campanha de 2021 mas já deixou a Vila Belmiro.

Velhos trabalhos fracassam

Vagner Mancini, no Corinthians, e Mauricio Barbieri, no Red Bull Bragantino, são dois exemplos em São Paulo de treinadores mais longevos que fracassam no Estadual. O comandante do Alvinegro, inclusive, foi demitido após a queda diante do Palmeiras na semifinal do Paulistão. Barbieri segue à frente do time de Bragança Paulista, mas sequer conseguiu classificar o time às semifinais do torneio.

O trabalho de mais de cinco anos de Renato Portaluppi no Grêmio foi interrompido no início de 2021 não tanto pelo Campeonato Gaúcho, mas sim pela queda na Pré-Libertadores.