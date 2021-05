Quantos títulos Cuca tem como técnico do Atlético-MG?

Cuca chegou ao seu terceiro título mineiro pelo galo

O Campeonato Mineiro 2021 chegou ao fim, e o Atlético-MG venceu a disputa contra o América-MG. O time comandado por Cuca alcançou seu 46º título mineiro na história e o treinador ao seu terceiro pelo galo.

Cuca retornou ao galo em 2021, após sua saída depois do Mundial de Clubes em 2013. O treinador que comandou o time em uma campanha histórica na Libertadores, já acumula quatro títulos no comando do Atlético-MG.

Título da Libertadores

Em uma campanha histórica na Libertadores, em 2013, Cuca foi responsável por comandar craques como Ronaldinho Gaúcho, Diego Tardelli, Bernard e Jô.

Victor na final da Libertadores 2013 Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG

A defesa do pênalti por Victor contra o Tijuana, nas quartas de final e a disputa de pênaltis na semifinal foram fundamentais para a conquista do título.

O Atlético-MG se sagrou campeão contra o Olímpia, no Mineirão. Em 14 partidas, foram 29 gols marcados, e 18 gols sofridos.

Títulos Mineiros

Cuca já acumula 3 títulos mineiros pelo galo. Em 2012 ele foi campeão contra o América-MG, e em 2013 conquistou o bicampeonato mineiro contra o Cruzeiro.

Vale lembrar que cinquenta dias depois que foi demitido pelo Cruzeiro ele assumiu o comando do maior rival.

Cuca pelo Atlético-MG em 2021 Foto: Pedro Sousa/Atlético

Na decisão de 2021, o treinador levou a melhor contra o time de Lisca. Com dois empates nos jogos das finais, o regulamento permitia o galo levar o título pela melhor campanha na primeira fase.