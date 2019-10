Cresce a pressão sobre Zidane no Real: é ganhar ou ganhar do Galatasaray pela Liga dos Campeões

Tanto o time quanto o treinador precisam urgentemente da vitória; em caso de derrota, o francês pode perder seu cargo

Zinedine Zidane vê nuvens escuras se aproximarem. O francês, assunto em vários setores do , está em apuros. Depois das goleadas para o Atlético, ainda na pré-temporada, e para o , na estreia do time na Liga dos Campeões, a derrota inesperada para o Mallorca fez o treinador balançar no cargo. E nesta terça-feira, em Istambul, o time merengue joga "metade da temporada".

Perder para o , mesmo com desfalques importantes , significa dar um tiro no pé e fletar com a possibilidade de uma eliminação muito precoce no torneio que é o principal objetivo do clube na temporada. Dentro do clube, há preocupação sobre o desenvolvimento da equipe. Como a Goal pôde apurar, a diretoria do Real está começando a perder a confiança criada pelo treinador na sua primeira passagem pelo clube e alguns até tem dito que a volta dele acabou não sendo uma boa ideia.

Uma vitória nesta terça-feira acalmaria os ânimos de diertoria e torcida e daria uma sobrevida para o treinador. Mas caso isso não aconteça, Zidane corre sério risco de ser perder seu trabalho como treinador do Real Madrid. A matemática não é tão cruel com o Real Madrid, que mesmo se perder ainda pode garantir vaga para o mata-mata. E o clube está em segundo em LaLiga, atrás do . O problema maior são as sensações que o time passa.

Não se tem uma boa impressão dos merengues há meses. Zidane não estava nada confortável com isso e se espera dos jogadores uma reação imediata, por se tratar do Real Madrid. Um passo em falso na Liga dos Campeões e o Real colocaria tudo a perder. Sobre a mesa da diretoria já há um nome que poderia abalar com o elenco e afastar essa negatividade que ronda o Santiago Bernabéu. E trata-se de um nome já conhecido por todos em Madri: José Mourinho. Resta ao Real ganhar ou ganhar na .