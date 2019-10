Modric e Bale voltam a desfalcar o Real; Hazard volta contra o Galatasaray

Zidane fecha lista sem Bale e Modric, e com brasileiros Rodrygo e Vinicius Jr. confirmados para o jogo do Real contra o Galatasaray

Luka Modric e Gareth Bale são baixas confirmadas na lista de Zinedine Zidane para o jogo entre e em Istambul, pela quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa.

Tanto o croata quando o galês não se recuperaram de suas lesões e perderão o jogo de quarta-feira (06), decisivo para a equipe de Madri seguir sonhando com a classificação. Outra baixa confirmada é a do atacante Lucas Vázquez, que também segue se recuperando de lesão.

Apesar das baixas, outros dois jogadores voltam para reforçar o meio campo espanhol. Toni Kroos e Eden Hazard estão na lista dos 21 convovados de Zidane para a partida e devem começar o jogo entre os 11 titulares. Além deles, Dani Carvajal também está confirmado para o jogo e deve voltar a ocupar a lateral direita.

Com os desfalques confirmados, os brasileiros Rodrygo e Vinicius Jr. devem brigar por uma vaga na equipe inicial. O atacante ex- foi titular na partida do sábado (19), quando Real foi derrotado para o Mallorca, enquanto o ex-santista entrou no decorrer da partida.