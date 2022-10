Cremonese x Napoli: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Serie A italiana

Equipe napolitana tenta manter a invencibilidade e a liderança na tabela ao enfrentar o penúltimo colocado do campeonato italiano

Às 13h (de Brasília) deste domingo (9), o líder da Serie A, Napoli, visita o vice-lanterna Cremonese, pela 9ª rodada do campeonato italiano. O duelo acontece no estádio Giovanni Zini e terá transmissão da ESPN 4 e do serviço de streaming Star+.

O Napoli atualmente está na primeira posição do certame, empatado em pontos com a Atalanta. As duas equipes são as únicas que ainda não perderam na competição e podem protagonizar uma briga épica pelo escudeto.

Já o Cremonese chega à elite com a intenção de não ser rebaixado para a Serie B. A missão é difícil, mas o pequeno time do norte da Itália tentará quebrar a banca para permanecer entre os principais times da Itália.

Prováveis escalações

Escalação do provável Cremonese: Radu; Sernicola, Hendry, Lochoshvili, Valeri; Castagnetti, Ascacibar; Okereke, Pickel, Zanimacchia; Dessers.

Escalação do provável Napoli: Meret; Di Lorenzo, Kim, Ostigard, Rui; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

Desfalques

Cremonese

O técnico Massimiliano Alvini não poderá contar com o zagueiro Vlad Chiriches, que está lesionado.

Napoli

Já o treinador Luciano Spalletti não conta com desfalques, já que Victor Osimhen e Piotr Zielinski estão recuperados de lesão.

Quando é?

• Data: 9 de outubro de 2022

• Horário: 13h (de Brasília)

• Local: Estádio Giovanni Zini - Cremona, ITA

• Arbitragem: Rosario Abisso