Cremonese x Juventus ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Italiano

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (4), pela 16ª rodada da Serie A italiana; veja como acompanhar na TV e na internet

No retorno do Campeonato Italiano, Cremonese e Juventus se enfrentam na tarde desta quarta-feira (29), às 14h30 (de Brasília), no Estádio Giovanni Zini, pela 16ª rodada da Serie A. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Buscando emplacar a sétima vitória consecutiva no campeonato, a Juventus, com 31 pontos, pode ter em campo Moise Kean no lugar de Vlahovic. Na ausência de Bonucci, Danilo, Bremer e Alex Sandro podem ser titulares.

Do outro lado, o Cremonese luta contra o rebaixamento. Atualmente, soma sete pontos e busca a primeira vitória no Campeonato Italiano. A equipe perdeu sua última partida oficial por 2 a 0 para o Empoli e foi derrotado pela Udinese no último amistoso de 2022.

Em 19 jogos disputados entre as equipes, a Juventus soma 13 vitórias e seis empates. O último duelo disputado no Campeonato Italiano 1995/96, as equipes empataram em 3 a 3.

Prováveis escalações

Escalação do provável Juventus: Szczesny; Danilo, Bremer, Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Milik.

Escalação do provável Cremonese: Carnesecchi; Sernicola, Hendry, Bianchetti, Valeri; Meite, Castagnetti, Pickel; Buonaiuto, Okereke; Dessers.

Desfalques

Juventus

Di Maria, Leandro Paredes acabaram de voltar das comemorações pós-Copa do Mundo, enquanto Dusan Vlahovic está afastado devido a um problema na virilha. Bonucci e Paul Pogba, lesionados, também estão fora.

Cremonese

Vlad Chiriches é desfalque.

Quando é?