CRB x Santos: ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do décimo jogo de Neymar na Copa do Brasil 2025

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (22), no Estádio Rei Pelé; confira a transmissão e outras informações do jogo

CRB e Santos se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2025. Como empataram no primeiro jogo por 1 a 1, quem vencer avança. A partida terá transmissão ao vivo do Prime Video via streaming (veja a programação completa).

Após a derrota por 1 a 0 para o Corinthians, na última rodada do Brasileirão, o Santos volta suas atenções para a disputa da Copa do Brasil. Nos últimos seis jogos, a equipe acumula quatro derrotas e dois empates. Neymar voltou a treinar, e há grande expectativa pelo retorno do atacante, que passou um mês se recuperando de uma lesão na coxa esquerda.

"Com o Neymar, vamos passo a passo. Até quinta-feira a gente vai ter uma definição melhor sobre esse caso. É o segundo jogo do mata-mata na casa do adversário, uma decisão, mas temos condições de chegar lá, vencer e classificar na Copa do Brasil", afirmou o técnico Cleber Xavier.

Mais artigos abaixo

Já o CRB vem de vitória sobre o Criciúma por 1 a 0 na Série B. Na Copa do Brasil, o clube alagoano registra suas melhores campanhas com duas participações nas oitavas de final: em 2021, quando foi eliminado pelo Fortaleza após duas derrotas (2 a 1 e 1 a 0), e em 2024, quando caiu diante do Atlético-MG pelo placar agregado de 5 a 2.

Prováveis escalações

CRB: Matheus Albino, Weverton, Luis Segovia, Henri, Matheus Ribeiro, Higor Meritão, Thiaguinho, Lucas Kallyel, Daniel, Douglas Baggio, Breno Herculano.

Santos: Gabriel Brazão; Aderlan, Zé Ivaldo, Luan Peres, Escobar, Tomás Rincón, Zé Rafael, Rollheiser, Neymar, Barreal e Tiquinho Soares.

Desfalques

CRB

Sem desfalques confirmados.

Santos

Soteldo, João Schmidt, Pituca, Escobar e Gil estão fora.

Quando é?