CRB x Remo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (01), no Estádio Rei Pelé; confira a transmissão e outras informações do jogo

CRB e Remo se enfrentam neste domingo (01), às 18h (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Alagoas, pela décima rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4 na TV fechada e do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Após a derrota por 2 a 1 para o Botafogo-SP, o CRB busca reencontrar o caminho das vitórias na Série B. Atualmente em oitavo lugar, com 15 pontos, a equipe alagoana acumula quatro vitórias, três empates e duas derrotas, com aproveitamento de 55%.

Por outro lado, o Remo segue na briga pelo G-4. Em terceiro lugar, com 17 pontos, o time precisa vencer para se manter entre os primeiros colocados. Invicto na competição, soma quatro vitórias e cinco empates.

Prováveis escalações

CRB: Matheus Albino; Weverton, Segovia, Henri e Matheus Ribeiro; Fernando Henrique, Gegê e Danielzinho; Thiaguinho, Rafinha e Breno Herculano.

Remo: Marcelo Rangel; Alvariño, Klaus e Reynaldo; Kadu Santos, Luan Martins, Pedro Castro, Giovanni Pavani e Sávio; Pedro Rocha e Adaílton.

Desfalques

CRB

Higor Meritão e Douglas Baggio cumprem suspensão, enquanto Giovanni e Dadá Belmonte estão machucados.

Remo

Janderson e PH estão lesionados

Quando é?