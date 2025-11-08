+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Série B
team-logoCRB
team-logoOperário-PR
Felipe Proença

CRB x Operário-PR: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Times duelam neste domingo, pela 36ª rodada da competição

CRB e Operário-PR se enfrentam neste domingo (9), às 18h30 (horário de Brasília), em jogo válido pela 36ª rodada do Brasileirão Série B 2025. A partida acontece no Estádio Rei Pelé, em Maceió, e tem transmissão exclusiva do Disney+ Premium (veja a programação completa de futebol aqui).

Na oitava posição da tabela com 52 pontos, o CRB ainda possui chances matemáticas de acesso. Seis pontos atrás do quarto colocado Remo, o clube alagoano vai com tudo em busca da vitória para seguir sonhando com a Série A em 2026.

Já o Operário-PR tem outra briga em curso. Ocupando a 13ª posição com 43 pontos somados, o Fantasma está a cinco pontos da zona de rebaixamento e tenta um triunfo neste domingo fora de casa para talvez até acabar de vez com as chances de queda.

Prováveis escalações

CRB: Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Fábio Alemão, Léo Campos; Higor Meritão, Crystopher, Danielzinho; Dadá Belmonte, Thiaguinho, Mikael. Técnico: Eduardo Barroca

Operário-PR: Elias; Diogo Mateus, Charles, Jaime Giraldo, Cristiano; Índio, Juan Zuluaga, Boschilia; Pedro Vilhena, Vitor Pernambuco, Léo Gaúcho. Técnico: Alex de Souza

Desfalques

CRB

Sem ausências confirmadas.

Operário-PR

Thales Oleques, Brenno e Kleiton estão no departamento médico.

Quando é?

  • Data: domingo, 9 de novembro de 2025
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Rei Pelé, Maceió-AL
  • Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique-CE (árbitro), Renan Aguiar da Costa-CE e Anderson da Silva Rodrigues-CE (assistentes), Rafael Carlos Salgueiro Lima-AL (quarto árbitro), Antonio Magno Lima Cordeiro-CE (VAR) e Luis Diego Nascimento Lopes-PA (assistente VAR)
