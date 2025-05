CRB x Cuiabá: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (6), no Estádio Rei Pelé; confira a transmissão e outras informações do jogo

CRB e Cuiabá se enfrentam nesta terça-feira (6), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela sexta rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada, do Disney+ via streaming, além do aplicativo Kwai (confira a programação completa).

Após empatar com o Santos por 1 a 1 no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o CRB volta suas atenções para a Série B. Na sétima colocação com dez pontos, a equipe alagoana acumula vitórias sobre o Athletic por 2 a 1, Chapecoense por 1 a 0 e Volta Redonda também por 1 a 0. Além disso, empatou com o Paysandu por 1 a 1 foi derrotada pelo Athletico-PR por 2 a 0.

O Cuiabá, por sua vez, vive um bom momento e segue invicto na competição. O Dourado ocupa a terceira posição com 11 pontos e aproveitamento de 73%. Em seis partidas, venceu o Volta Redonda e a Ferroviária por 1 a 0, além de superar o CRB por 2 a 1. Também empatou com o Avaí por 2 a 2 e com o Atlético-GO por 1 a 1.

Prováveis escalações

CRB: Matheus Albino; Weverton, Henri, Luis Segovia e Matheus Ribeiro; Higor Meritão, Danielzinho e Gegê; Thiaguinho, Douglas Baggio e Breno Herculano.

Cuiabá: Mateus Pasinato, Matheusinho, Bruno Alves, Guilherme Mariano, Sander, Lucas Mineiro, Denilson, Ruan Oliveira, Juan Christian, Derik Lacerda, Pedrinho.

Desfalques

CRB

Hayner cumprirá suspensão.

Cuiabá

Quando é?