CRB x CSA: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da semifinal do Campeonato Alagoano 2026

CRB e CSA se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 20h (de Brasília), pela segunda fase da Pré-Libertadores 2026. A partida acontece no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

Onde assistir CRB x CSA ao vivo

O jogo será transmitido pelo canal SportyNet, na TV fechada e no YouTube.

Notícias e prováveis escalações

Em busca do 36º título do Campeonato Alagoano, o CRB, atual campeão estadual, garantiu vaga na semifinal após encerrar a primeira fase na terceira colocação, com 13 pontos. Em sete partidas disputadas, o Galo soma quatro vitórias, um empate e duas derrotas, alcançando 61% de aproveitamento na competição. Para o confronto, Eduardo Barroca trata como dúvida a presença do meia Danielzinho, com lesão muscular. Caso não esteja apto, o treinador pode montar o meio-campo com Luizão, Cristopher e Pedro Castro.

Do outro lado, o CSA ostenta o posto de maior vencedor do Estadual, com 40 títulos conquistados. Na fase inicial, o Azulão terminou na vice-liderança, com os mesmos 17 pontos do ASA, líder pelo critério de desempate. Invicto no torneio, o CSA acumula cinco vitórias e dois empates

CRB: Matheus Albino; Hereda, Henri, Fábio Alemão e Lucas Lovat; Luizão, Chrystopher e Pedro Castro; Thiaguinho, Mikael e Dadá Belmonte.

CSA: Arthur Silveira, Lucão, Félix Jorge, Ramon Batista, Renato Pitbull, Matheus Melo, Ronaldo Mendes, Fabrício Bigode, Samuel Reis, Rian Santana, Matheus Souza.

Desfalques

CRB

Não há desfalques confirmados.

CSA

Sem desfalques confirmados.

Que horas começa CRB x CSA

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

