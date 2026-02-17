Goal.com
Ao Vivo
Alagoano
team-logoCRB
team-logoCSA
Mounique Vilela

CRB x CSA: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da semifinal do Campeonato Alagoano 2026

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (18), no Estádio Rei Pelé; confira a programação e outras informações do jogo

CRB e CSA se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 20h (de Brasília), pela segunda fase da Pré-Libertadores 2026. A partida acontece no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

Onde assistir CRB x CSA ao vivo

O jogo será transmitido pelo canal SportyNet, na TV fechada e no YouTube.

Notícias e prováveis escalações

Em busca do 36º título do Campeonato Alagoano, o CRB, atual campeão estadual, garantiu vaga na semifinal após encerrar a primeira fase na terceira colocação, com 13 pontos. Em sete partidas disputadas, o Galo soma quatro vitórias, um empate e duas derrotas, alcançando 61% de aproveitamento na competição. Para o confronto, Eduardo Barroca trata como dúvida a presença do meia Danielzinho, com lesão muscular. Caso não esteja apto, o treinador pode montar o meio-campo com Luizão, Cristopher e Pedro Castro.

Do outro lado, o CSA ostenta o posto de maior vencedor do Estadual, com 40 títulos conquistados. Na fase inicial, o Azulão terminou na vice-liderança, com os mesmos 17 pontos do ASA, líder pelo critério de desempate. Invicto no torneio, o CSA acumula cinco vitórias e dois empates 

Alagoano
CRB crest
CRB
CRB
CSA crest
CSA
CAA

CRB: Matheus Albino; Hereda, Henri, Fábio Alemão e Lucas Lovat; Luizão, Chrystopher e Pedro Castro; Thiaguinho, Mikael e Dadá Belmonte.

CSA: Arthur Silveira, Lucão, Félix Jorge, Ramon Batista, Renato Pitbull, Matheus Melo, Ronaldo Mendes, Fabrício Bigode, Samuel Reis, Rian Santana, Matheus Souza.

Desfalques

CRB

Não há desfalques confirmados.

CSA

Sem desfalques confirmados.

Que horas começa CRB x CSA

crest
Alagoano - Alagoano

Retrospecto recente

CRB
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/6
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

CAA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/1
Jogos com mais de 2.5 gols
0/5
Ambos os times marcam
1/5

Últimos confrontos diretos

CRB

Outros

CAA

2

Vitórias

2

Empates

1

9

Gols feitos

6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

