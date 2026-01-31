CRB x ASA: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Alagoano 2026

Na briga pela liderança, CRB e ASA se enfrentam neste sábado (24), às 16h (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela sexta rodada do Campeonato Alagoano de 2026. A partida terá transmissão ao vivo daTV Pajuçara(veja a programação completa aqui).
Líder do Campeonato Alagoano com 13 pontos, o CRB perdeu o aproveitamento de 100% na última rodada ao empatar por 1 a 1 com o CSA. Antes do clássico, o Galo vinha de quatro vitórias consecutivas: CSE, Penedense e Cruzeiro-AL, todos por 1 a 0, além do triunfo por 3 a 2 sobre o Murici.
Já o ASA aparece na terceira colocação, com 11 pontos. Em cinco jogos no Campeonato Alagoano, a equipe soma três vitórias e dois empates, com aproveitamento de 73%. Vale destacar que CRB e ASA já estão garantidos na semifinal da competição.
Prováveis escalações
ASA: Cris; Paulinho, Cristian Lucca, Fábio Aguiar e Arturzinho; Jeferson, Allef e Sammuel; Gustavo Ramos, Jaílson (Wandson) e Alex Bruno.
CRB: Matheus Albino; Hereda (Weverton), Darlisson, Luizão (Fábio Alemão) e Maycon; Crystopher, Pedro Castro e Danielzinho; Thiaguinho, Dadá Belmonte e Mikael.
Desfalques
ASA
Henrique está fora.
CRB
Wallace e Léo Campos estão lesionados.
Quando é?
- Data: sábado, 31 de janeiro de 2026
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Estádio Rei Pelé, Maceió - AL
