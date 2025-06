CRB x América-MG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (26), no Estádio Rei Pelé; confira a transmissão e outras informações do jogo

CRB e América-MG se enfrentam nesta quinta-feira (26), às 21h35 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 14ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da RedeTV! na TV aberta, da ESPN na TV fechada, do Disney+ via streaming, além do canal Desimpedidos, no YouTube (confira a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Na briga pelo acesso à Série A, o CRB busca reencontrar o caminho da vitória após a derrota para a Ferroviária por 1 a 0 na última rodada. Com 21 pontos, a equipe alagoana está a cinco pontos do líder Goiás. Para o confronto, o técnico Eduardo Barroca terá o retorno de Danielzinho.

Por outro lado, o América-MG, com 17 pontos, vem de vitória sobre o Vila Nova por 3 a 0 e empate com o Criciúma por 1 a 1 nos últimos dois jogos disputados. No momento, o Coelho ocupa a 13ª posição, com 17 pontos e aproveitamento de 43%.

CRB: Matheus Albino; Weverton, Henri, Luis Segovia e Matheus Ribeiro; Higor Meritão, Danielzinho e Gegê; Douglas Baggio, Thiaguinho (William Pottker) e Mikael.

América-MG: Matheus Mendes; Mariano, Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Miquéias, Cauan Barros e Miguelito; Fabinho, Figueiredo e Willian Bigode.

Desfalque

CRB

Sem desfalques confirmados.

América-MG

Felipe Amaral está em transição física.

Retrospecto Recente

Histórico de Confrontos Diretos

Em 20 confrontos entre as equipes, o América-MG soma 12 vitórias, contra quatro do CRB, além de quatro empates. No último duelo, válido pela Série B de 2024, o time alagoano venceu por 2 a 1.

Classificação