Coutinho vê PSG com bons olhos, mas depende de acordo entre Neymar e Barcelona

Jogador brasileiro conta com duas opções para seguir seu futuro fora do Barcelona, e o clube francês tem atrativos para Coutinho

De jogador indispensável no a negociável no em um ano e meio. O futuro de Philippe Coutinho parece cada vez mais longe do Camp Nou e, dependendo da negociação entre PSG e Barça por Neymar, o meio-campista brasileiro pode acabar no Parc de Princes.

De acordo com o Mundo Deportivo, Coutinho já vê com bons olhos a ideia de atuar no , especialmente porque também encontraria dois de seus companheiros de seleção brasileira: Marquinhos e Tiago Silva. Além disso, o PSG estaria interessado em contratar o jogador definitivamente.

É diferente do caso do de Munique, que tem interesse no atleta, mas quer um acordo de empréstimo de dois anos com opção de compra não obrigatória, da mesma forma que fez com James Rodríguez junto ao .

Essa oferta do Bayern não convence Coutinho. O brasileiro não gosta da ideia de ter que se "provar" no Bayern para que seja adquirido em definitivo ao final do período de empréstimo.

Para que dê certo no PSG, Coutinho está de alguma forma dependendo da negociação entre Barcelona e Neymar, que pode ser dificultada pelos problemas com o fisco espanhol. Dificilmente o meia consiga a transferência para o PSG caso o seu companheiro de seleção permaneça lá.