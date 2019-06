Richarlison e Gabriel Jesus disparam na artilharia da Seleção pós-Copa

Os atacantes chegaram, cada um, a quatro gols após a vitória por 2 a 0 sobre o Qatar

O amistoso entre e Qatar, realizado no estádio Mané Garrincha, em Brasília, ficou marcado pela lesão no tornozelo de Neymar ainda nos primeiros minutos. Mas a vitória por 2 a 0 sobre os atuais campeões asiáticos apimentou a disputa pela artilharia no período após a de 2018.

Richarlison e Gabriel Jesus fizeram, ainda nos 45 minutos iniciais, os gols da equipe de Tite. O primeiro, escalado aberto pela extremidade direita, abriu o placar de cabeça aproveitando cruzamento perfeito desferido por Daniel Alves. Foi o quarto tento do jogador do , que recebeu suas primeiras oportunidades após a participação brasileira no Mundial realizado na .

Jogador Gols Richarlison 4 Gabriel Jesus 4 Neymar 3

Gabriel Jesus ampliou o placar pouco depois, alcançando os mesmos quatro tentos feitos por Richarlison, autor da assistência para o 2 a 0, no mesmo período. Jesus, entretanto, ainda pôde igualar Neymar na contagem geral dos goleadores da Seleção na ‘era Tite’.