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"Courtois quebra o silêncio": mensagem surpreendente do belga após o choque do dérbi

Atlético de Madrid x Real Madrid
Atlético de Madrid
Real Madrid
La Liga
T. Courtois
Espanha
Bélgica

Grande frustração

Os jogadores do Real Madrid impuseram um silêncio na imprensa após a derrota por 2 a 1 diante do Atlético de Madrid no dérbi da capital, depois que todos decidiram não conceder qualquer declaração aos veículos de imprensa após a partida, em meio ao clima de grande revolta dentro da equipe em relação às decisões de arbitragem vistas no jogo.

A imprensa espanhola havia indicado que o Real Madrid preferiu que seus jogadores não aparecessem diante dos veículos de imprensa, por receio de que suas declarações irritadas levassem a possíveis punições devido às críticas ao árbitro e à equipe do árbitro de vídeo, especialmente porque o clima de tensão dentro do vestiário estava evidente após o apito final.

Apesar desse silêncio coletivo, Thibaut Courtois fez questão de expressar sua posição por meio de sua conta no Instagram, onde publicou várias fotos da partida e escreveu um comentário no qual disse: "Estamos frustrados após a derrota no dérbi, mas ainda temos muito a melhorar, e precisamos corrigir isso para não perdermos mais pontos. Hala Madrid".

Courtois não abordou diretamente em sua mensagem os lances de arbitragem que provocaram a revolta dos jogadores do Real Madrid, mas optou por mencionar a frustração com o resultado da partida, ao mesmo tempo em que ressaltou a necessidade de melhorar e de não permitir a perda de mais pontos.

O Real Madrid havia deixado o estádio Wanda Metropolitano irritado com as decisões de arbitragem, ao passo que o clube optou por afastar seus jogadores das declarações à imprensa, para evitar quaisquer reações que pudessem aumentar a gravidade da crise ou expor a equipe a punições adicionais.

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