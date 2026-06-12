Courtois desafia Salah com uma lembrança dolorosa... e antecipa o plano dos Faraós

Thibaut Courtois, goleiro da seleção belga, enviou uma mensagem desanimadora ao seu ex-companheiro Mohamed Salah, capitão da seleção egípcia, antes do confronto entre as duas equipes.

A seleção egípcia estreia na Copa do Mundo de 2026 enfrentando a Bélgica na noite da próxima segunda-feira.

Courtois jogou ao lado de Salah no Chelsea e também enfrentou-o na final da Liga dos Campeões de 2022, quando defendia a baliza do Real Madrid, enquanto o “Faraó” egípcio jogava pelo Liverpool.

“Mohamed Salah é um bom amigo, jogamos juntos e um contra o outro muitas vezes”, disse Courtois em declarações publicadas pelo jornal HLN.

E acrescentou: “Salah é um elemento extremamente importante para a seleção egípcia, mas espero que o cenário seja como na final de Paris em 2022”.

Courtois teve um grande desempenho na final da Liga dos Campeões de 2022, impedindo que o Liverpool e Salah marcassem, enquanto Vinícius Júnior conseguiu marcar o gol da vitória para o Real Madrid aos 59 minutos.

Ele continuou: “Foi uma noite difícil para Mohamed Salah, mas ele é um grande jogador, e precisamos ter cuidado com ele”.

Courtois concluiu: “A seleção do Egito vai jogar de forma defensiva e organizada, e vai apostar nos contra-ataques”.