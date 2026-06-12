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Liverpool FC v Real Madrid - UEFA Champions League Final 2021/22Getty Images Sport

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Courtois desafia Salah com uma lembrança dolorosa... e antecipa o plano dos Faraós

Bélgica x Egito
Bélgica
Egito
Copa do Mundo
T. Courtois
M. Salah
Bélgica
Egito
EUA

Mensagem desanimadora de Courtois para Salah

Thibaut Courtois, goleiro da seleção belga, enviou uma mensagem desanimadora ao seu ex-companheiro Mohamed Salah, capitão da seleção egípcia, antes do confronto entre as duas equipes.

A seleção egípcia estreia na Copa do Mundo de 2026 enfrentando a Bélgica na noite da próxima segunda-feira.

Courtois jogou ao lado de Salah no Chelsea e também enfrentou-o na final da Liga dos Campeões de 2022, quando defendia a baliza do Real Madrid, enquanto o “Faraó” egípcio jogava pelo Liverpool.

“Mohamed Salah é um bom amigo, jogamos juntos e um contra o outro muitas vezes”, disse Courtois em declarações publicadas pelo jornal HLN.

E acrescentou: “Salah é um elemento extremamente importante para a seleção egípcia, mas espero que o cenário seja como na final de Paris em 2022”.

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EGY

Courtois teve um grande desempenho na final da Liga dos Campeões de 2022, impedindo que o Liverpool e Salah marcassem, enquanto Vinícius Júnior conseguiu marcar o gol da vitória para o Real Madrid aos 59 minutos.

Ele continuou: “Foi uma noite difícil para Mohamed Salah, mas ele é um grande jogador, e precisamos ter cuidado com ele”.

Courtois concluiu: “A seleção do Egito vai jogar de forma defensiva e organizada, e vai apostar nos contra-ataques”.

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