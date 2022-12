Coudet quer testar Hyoran no Atlético-MG após elogios de Sampaoli

Treinador está convencido de que será importante testar o meio-campista no início da próxima temporada

Hyoran deve receber chances no início da temporada pelo Atlético-MG. Eduardo Coudet entrou em contato com Jorge Sampaoli a fim de perguntar sobre o meio-campista e ouviu comentários positivos, como soube a GOAL.

O novo treinador do Galo fez uma ligação para o argentino que dirigiu o time entre 2020 e 2021 para colher referências sobre o futuro ambiente de trabalho. Dentre as pautas, esteve a situação de Hyoran.

O jogador, que retorna de empréstimo do Red Bull Bragantino, tem contrato com o Atlético-MG até 31 de dezembro de 2023 e poderia ser novamente cedido. Porém, iniciará a pré-temporada com o plantel.

Coudet está curioso para assistir ao meio-campista em campo, especialmente pelas referências de Sampaoli. O técnico argentino enalteceu o antigo comandado e disse que ele tem qualidade o suficiente para disputar a elite do futebol brasileiro.

Ele se reapresentou junto com o restante do elenco do Atlético-MG, em 14 de dezembro passado. Contudo, só fez treinos físicos com os demais companheiros. Ele deve realizar os primeiros trabalhos com bola a partir de janeiro.

Hyoran será ao menos testado com o novo técnico do clube. Uma negociação no futuro, contudo, não está totalmente descartada. Ele só deixará a Cidade do Galo se não corresponder nos primeiros meses.

A informação sobre o contato de Eduardo Coudet com Jorge Sampaoli foi inicialmente publicada pelo ge e confirmada pela reportagem.