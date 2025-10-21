Costa Rica x Brasil: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Mundial Feminino sub-17 2025

Costa Rica e Brasil entram em campo nesta terça-feira (21), às 13h (horário de Brasília), em confronto válido pela segunda rodada do grupo A do Mundial Feminino sub-17 2025. A partida acontece na Academia de Futebol Mohammed VI (Campo 1), em Salé, e possui transmissão ao vivo da CazéTV e da FIFA+ (veja a programação completa de futebol aqui).

Na primeira partida, a Costa Rica perdeu da Itália por 3 a 0. Já o Brasil levou a melhor sobre as anfitriões da competição, o Marrocos, também por 3 a 0.

Em busca do título inédito do torneio, o Brasil começou a competição com o pé direito e quer continuar a entregar boas atuações. Sua melhor campanha na história do Mundial feminino sub-17 foi em 2022, quando caiu nas quartas de final para a Alemanha por 2 a 0.

Prováveis escalações

Costa Rica: Valeria Fernández; Karol Molina, Tiara Ruiz e Fabiana Alfaro; Naima Moya, Daniela Ocampo, Isska Chaverri e Alisha Lindo; Nubia Medina, Lucia Paniagua e Emma Azofeifa. Técnico: Edgar Rodríguez

Brasil: Jhennifer; Marina, Andreyna e Allyne; Julia Faria, Kaylane, Julia Pereira, Giovanna Waksman; Evelin, Gi Iseppe e Maria. Técnica: Rilany Silva

Desfalques

Costa Rica

Sem desfalques confirmados.

Brasil

Sem desfalques confirmados.

Quando é?