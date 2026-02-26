Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Amistosos Femininos
team-logoCosta Rica F
team-logoBrasil
ASSISTA COM O
Felipe Proença

Costa Rica x Brasil: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do amistoso feminino 2026

Seleção comandada por Arthur Elias joga pela primeira vez no ano nesta sexta, no Estádio Alejandro Morera Soto, em Alajuela

Costa Rica e Brasil se enfrentam nesta sexta-feira (27), às 22h (horário de Brasília), em confronto amistoso. A partida acontece no Estádio Alejandro Morera Soto, em Alajuela, na Costa Rica, e possui transmissão ao vivo e exclusiva do Sportv (confira a programação completa de futebol aqui).

Treinada pela brasileira Lindsay Camila, a seleção da Costa Rica tem um duro desafio pela frente e tenta aproveitar o fator casa para levar a melhor.

O Brasil, por sua vez, entra em campo pela primeira vez em 2026. Jogando longe de seus domínios, a seleção de Arthur Elias jogará contra Venezuela e México, na sequência.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

Prováveis escalações

Costa Rica: indefinido. Técnica: Lindsay Camila

Brasil: indefinido. Técnico: Arthur Elias

Amistosos Femininos
Costa Rica F crest
Costa Rica F
CRC
Brasil crest
Brasil
BRA

Desfalques

Costa Rica

Sem ausências confirmadas.

Brasil

Gi Fernandes e Isabela acabaram cortadas por lesão.

Quando é?

  • Data: sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026
  • Horário: 22h (de Brasília)
  • Local: Estádio Alejandro Morera Soto, Alajuela - Costa Rica
Publicidade
0