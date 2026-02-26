Costa Rica x Brasil: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do amistoso feminino 2026

Costa Rica e Brasil se enfrentam nesta sexta-feira (27), às 22h (horário de Brasília), em confronto amistoso. A partida acontece no Estádio Alejandro Morera Soto, em Alajuela, na Costa Rica, e possui transmissão ao vivo e exclusiva do Sportv (confira a programação completa de futebol aqui).
Treinada pela brasileira Lindsay Camila, a seleção da Costa Rica tem um duro desafio pela frente e tenta aproveitar o fator casa para levar a melhor.
O Brasil, por sua vez, entra em campo pela primeira vez em 2026. Jogando longe de seus domínios, a seleção de Arthur Elias jogará contra Venezuela e México, na sequência.
Prováveis escalações
Costa Rica: indefinido. Técnica: Lindsay Camila
Brasil: indefinido. Técnico: Arthur Elias
Desfalques
Costa Rica
Sem ausências confirmadas.
Brasil
Gi Fernandes e Isabela acabaram cortadas por lesão.
Quando é?
- Data: sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026
- Horário: 22h (de Brasília)
- Local: Estádio Alejandro Morera Soto, Alajuela - Costa Rica