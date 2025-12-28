Costa do Marfim x Camarões: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Africana de Nações 2025

Valendo a liderança do Grupo F, Costa do Marfim e Camarões se enfrentam neste domingo (28), às 17h (de Brasília), no Estádio de Marraquexe, em Marrocos, pela segunda rodada da Copa Africana de Nações 2025. A partida terá transmissão ao vivo do BandSports, Band.com.br e do Esporte na Band, no Youtube, além do Bandplay via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Atual campeã, a Costa do Marfim venceu o Moçambique por 1 a 0 na rodada de estreia, e divide a liderança do Grupo F com Camarões, que venceu o Gabão também por 1 a 0. Quem vencer neste domingo garante a classificação para o mata-mata da Copa Africana de Nações.

Na última rodada, a Costa do Marfim enfrenta o Gabão no dia 31 de dezembro, às 16h (de Brasília), enquanto Camarões terá pela frente o Moçambique no mesmo dia e horário.

Costa do Marfim: Fofana; Doue, Ndicka, Kossounou, Konan; Seri, Kessie, Sangare; Y. Diomande, Diallo, Zaha.

Camarões: Epassy; Malone, Koto, Tolo, Tchamadeu, Yongwa; Baleba, Ebong, Namaso; Mbeumo, Eyong .

Desfalques

Costa do Marfim

Sem desfalques confirmados.

Camarões

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Africa Cup of Nations - Grp. F Stade de Marrakech

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 23 jogos disputados entre as seleções, Camarões somam 10 vitórias, contra oito da Costa do Marfim, além de cinco empates.

Classificação

