Costa do Marfim x Burquina Faso: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das oitavas de final da Copa Africana de Nações 2026

Costa do Marfim e Burquina Faso se enfrentam nesta terça-feira (6), às 16h (de Brasília), no Estádio de Marraquexe, no Marrocos, pelas oitavas de final da Copa Africana de Nações 2025. A partida terá transmissão ao vivo do BandSports, Band.com.br e do Esporte na Band, no Youtube, além do Bandplay via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Atual campeã da Copa Africana de Nações, após vencer a Nigéria por 2 a 1 de virada na final de 2024, a Costa do Marfim busca o quarto título de sua história no torneio. Na fase de grupos, a seleção marfinense garantiu vaga nas oitavas de final ao terminar na liderança do Grupo F, com sete pontos, mesma pontuação de Camarões, segundo colocado.

Em três partidas disputadas, a Costa do Marfim conquistou vitórias sobre Moçambique por 1 a 0 e Gabão por 3 a 2, além de empatar por 1 a 1 com Camarões, assegurando a primeira colocação pelo saldo de gols.

Por outro lado, o Burquina Faso encerrou a fase de grupos na vice-liderança do Grupo E, somando seis pontos, três a menos que a líder Argélia. A equipe venceu Guiné Equatorial por 2 a 1 e Sudão por 2 a 0, mas acabou derrotada pela própria Argélia por 1 a 0.

Costa do Marfim: Fofana; Doue, Kossounou, Ndicka, Konan; Kessie, I. Sangare, Fofana; Diallo, Y. Diomande, Guessand.

Burquina Faso: Koffi; Yago, Dayo, Tapsoba, Kouassi; Oueraogo, Sangare, Toure; B. Traore, Ouattara; Kabore.

Desfalques

Costa do Marfim

Sem desfalques confirmados.

Burquina Faso

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Africa Cup of Nations - Final Stage Stade de Marrakech

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em seis jogos disputados entre as seleções, Nigéria soma cinco vitórias e um empate.

Classificação

