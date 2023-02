Coruripe x CSA ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da final do Campeonato Alagoano

Equipes entram em campo neste domingo (26), pela sétima rodada do estadual; veja como acompanhar na internet

CSA e Desportivo Aliança se enfrentam nesta quinta-feira (2), às 20h (de Brasília), no estádio Gerson Amaral, pela sétima rodada do Campeonato Alagoano. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Quer ver jogos do Alagoano ao vivo? Clique aqui e acesse o DAZN

O encontro vale simplesmente a classificação para a semifinal do estadual! O Coruripe é o quarto colocado do campeonato, com 8 pontos. Já o CSA está quinta posição, com 7 pontos, e precisa vencer de qualquer maneira para ficar com a vaga.

Prováveis escalações

Escalação do Coruripe: Ayron; Júnior, Salazar, Willames José e Zeca; Felipe, Jorginho, João Grilo e Palhinha; Everson e Táta Baiano.

Escalação do provável CSA: Dalberson; Everton Silva, Xandão, Paulo César e Pará; Bruno Matias, William Oliveira e Tomas Bastos; João Felipe, Geovane (Jean Carlo ou Rodriguinho) e Kaio Nunes.

Desfalques

Coruripe

Mayron está suspenso, enquanto Gabriel Mancha, lesionado.

CSA

Sem desfalques confirmados.

Quando é?