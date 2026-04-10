Correia chega a um acordo geral com o novo clube, recorde de transferência é quebrado

Anthony Correia parece estar prestes a suceder Ron Jans no FC Utrecht. O técnico do Telstar chegou a um acordo geral com a diretoria do clube em De Galgenwaard sobre um contrato de vários anos. Um detalhe curioso é que Correia visitará o FC Utrecht com o Telstar neste fim de semana.

Fontes próximas ao FC Utrecht informaram ao De Telegraaf que, após a partida de sábado, as negociações com o Telstar sobre o valor da rescisão de Correia serão intensificadas. O técnico de 43 anos tem contrato com o Velsen-Zuid até meados de 2027.

Para o Telstar, um valor recorde de transferência está à vista. O recorde atual data de 1996, quando o zagueiro Arjan de Zeeuw foi vendido por 375.000 euros ao Barnsley, da Inglaterra.

Correia reconheceu recentemente à ESPN que houve contato com o FC Utrecht. “Espero que todos com bom senso percebam que o foco está no Telstar. Uma pergunta foi feita e eu respondi com sinceridade. Como reagir a isso é uma decisão de cada um”, explicou ele ao Haarlems Dagblad.

“Não me arrependo, de forma alguma, da resposta que dei à ESPN de que tomei café com o FC Utrecht. Sei que, quando uma pergunta dessas é feita, assim como aconteceu com o AZ, as pessoas começam a especular e surgem mais perguntas. Muitas vezes, quando damos respostas honestas, não precisamos pensar duas vezes depois e podemos dar a mesma resposta”, enfatizou o provável novo técnico do FC Utrecht.

Correia descreve o FC Utrecht como “um clube maravilhoso”. “Portanto, não preciso mentir. Estou apenas empenhado em tornar o Telstar melhor a cada dia. É claro que sei que isso faz parte do trabalho, mas, às vezes, transformamos isso em um grande espetáculo. Não gosto disso.”

Gert Kruys, ex-jogador do FC Utrecht, revelou na sexta-feira no programa “De Voetbalkantine” da ESPN que Correia estava no topo da lista. “Tenho a impressão de que ele está na pole position”, disse Kruys, referindo-se a Correia. “Leio e ouço de tudo, inclusive dentro do estádio.”

“Acho que ele é um dos bons candidatos. Um rapaz da nova geração, que está se saindo muito bem no Telstar”, diz Kruys, que vê com bons olhos a chegada do técnico do time de Velsen-Zuid, que não está em boa fase. Rick Kruys (FC Volendam) e Paul Simonis (sem clube) também eram candidatos sérios, mas Correia parece ser definitivamente o sucessor de Jans.