Coronavírus afeta ansiedade da torcida do Liverpool pelo título da Premier League

Após 30 anos de espera, resolução do Campeonato Inglês gera apreensão na torcida dos Reds... e ironias dos adversários

A Premier League inglesa, ainda que de forma demorada, foi uma das ligas que anunciaram o adiamento de partidas por causa da pandemia do coronavírus Covid-19.

A rápida disseminação do vírus é uma preocupação mundial, tamanho o número de infectados e de óbitos decorrentes. Mas, acredite se quiser, ainda tem gente pensando em jogos de futebol. E na , o tem sido alvo de piadas de torcedores rivais, além de alguns lamentos dos próprios aficionados pelos Reds.

Isso porque a equipe de Anfield Road, que lidera de forma isolada o certame, está muito perto de acabar com um incômodo jejum de 30 anos sem conquistar a primeira divisão inglesa.

Quando conquistou o seu último título, em 1990, o clube vermelho da cidade dos Beatles era, com sobras, o maior campeão nacional do país. De lá para cá, viram os arquirrivais do lhe superarem nesta conta – por 20 a 18 atualmente.

É por isso que os torcedores do Liverpool não escondem a ansiedade pela conquista da Premier League. Mas com as dúvidas que cercam de que forma a organização irá lidar com a resolução do certame, os fãs do time treinado por Jurgen Klopp, assim como os seus rivais, brincam com a situação.

“Se acham que o coronavírus é ruim, esperem para ver a revolta que vai acontecer em e Liverpool se eles cancelarem o campeonato. Não é piada, vai acontecer”, tuitou um fã de futebol, lembrando também do Leeds United, da segunda divisão, que após décadas pode retornar à elite.

If they think corona virus is bad wait until they see the riots in Leeds and Liverpool if they cancel the league. This isn’t a joke it will happen . #coronapocalypse — dan sherratt (@dansherratt2) March 13, 2020

Ídolo do Liverpool e atual comentarista, Jamie Carragher demonstrou não concordar com a possibilidade de cancelamento do campeonato, lembrando que há outras disputas – como vagas para competições europeias, além de rebaixamentos e acessos – a serem definidas.

Foi a oportunidade perfeita para torcedores do United ironizarem o ex-meio-campista.

I can't wait for the t-shirts from Jamie Carragher and Liverpool fans in protest of the #coronavirus https://t.co/KSAr7fOvOU — ⚽ Charlie Nicholas's 🍾 Champagne Banter (@ChampagneBanter) March 13, 2020

“Mal posso esperar para ver camisas de Jamie Carragher e de torcedores do Liverpool em protesto ao coronavírus”, comentou um internauta.

Já um torcedor do Liverpool mostrou resignação: “É típico que o coronavírus iria aparecer logo na temporada em que o Liverpool está prestes a ganhar o título depois de 30 anos”.

Typical that Coronavirus appears the season Liverpool are about to win the league after 30 years.



Absolutely typical. — - (@AnfieldRd96) March 9, 2020

Em meio às brincadeiras clubísticas perante um assunto tão sério, é fato que as tão esperadas comemorações dos Reds podem não acontecer como muitos imaginaram – e como foi na última temporada, com as ruas de Liverpool tomadas após o título do time na .

Mas há coisas mais importantes para nos preocuparmos.