Coritiba x Athletico-PR: escalação, desfalques e mais do jogo pela semifinal do Campeonato Paranaense 2022

O Coritiba enfrenta o Athletico-PR neste domingo (27), às 16h (de Brasília), no Couto Pereira, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Paranaense. Como venceu o primeiro duelo por 2 a 1, o Coxa entra em campo com a vantagem do empate, enquanto o Furacão precisa vencer por dois gols para avançar à final.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Couto Pereira, o Coritiba deve ter mudanças na equipe que iniciou no primeiro jogo na Arena da Baixada. Willian Farias treinou normalmente durante a semana e deve entrar no lugar de Warley e deslocar Val para a lateral-direita.

Preparação finalizada! 💪💚✅



📷 Guilherme Griebeler | Coritiba pic.twitter.com/piGZkL1G3l — Coritiba (@Coritiba) March 26, 2022

Do outro lado, o Athletico-PR não terá Alberto Valentim no comando da equipe. O técnico cumprirá suspensão após ser expulso por reclamação na derrota por 2 a 1. Assim, o auxiliar Lucho González será o seu substituto.

"Vou estar o mais próximo possível nos dias que antecedem domingo e também nas horas antes da saída do CT. Queria estar perto, mas (o clube) vai estar bem representado pelo Lucho", afirmou Valentim.

Com dores no ombro, Thiago Heleno é tratado como dúvida e pode ser desfalque. Caso não esteja em condições, Zé Ivaldo pode assumir a vaga.

Possível escalação do Coritiba: Alex Muralha; Val (Warley), Henrique, Luciano Castán e Egídio; Willian Farias, Andrey e Thonny Anderson; Igor Paixão, Alef Manga e Léo Gamalho.

Possível escalação do Athletico-PR: Santos; Dani Bolt, Pedro Henrique, Thiago Heleno (Zé Ivaldo) e Abner; Christian, Pablo Siles e David Terans; Davi Araújo, Jader e Pablo.

DESFALQUES

CORITIBA:

-

ATHLETICO-PR:

Alberto Valentim: suspenso (cartão vermelho)

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Coritiba e Athletico-PR será transmitido ao vivo pela TV N Sports, na internet. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.