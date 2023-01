Coritiba x Vitória da Conquista ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copinha

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (12), pela segunda fase da Copa São Paulo; veja como acompanhar na TV

Coritiba e Vitória da Conquista se enfrentam na tarde desta quinta-feira (12), às 15h (de Brasília), em Suzano, pela segunda fase da Copinha. Em caso de empate, a classificação para a terceira fase será decidida nos pênaltis. A partida terá transmissão ao vivo do YouTube da FPF, na internet.

O Coxa liderou o grupo 16 na primeira fase, com duas vitórias e um empate, somando sete pontos. Já o Vitória da Conquista se classificou na segunda colocação do grupo 15, com duas vitórias e uma derrota, conquistando seis pontos.

Prováveis e scalações

Escalação do provável do Coritiba: Pedro Morisco, Diogo Batista, João Vitor, Leonardo, Alec Wesley, Henrique, Ruan Lucas, Pedro Arthur, Jean Gabriel, Lucas Ronier e Marcos Sátiro.

Escalação do provável do Vitória da Conquista: Artur, Matheus Meira, Daniel, Lucão, Roni, Wellington, Adson, Gabriel Lima, Messias, Fernando e Pablo Ruan.

Desfalques

Coritiba

Sem desfalques confirmados.

Vitória da Conquista

Não há desfalques confirmados.

Quando é?